Pa di tres aña consecutivo a organisa e curso Empresario Independiente Chikito/Mediano. E curso a inicia na October aña pasa ta uno hopi gusta y ta un curiculo diseña pa Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK) special pa e empresa chikito/mediano (SMEs). Durante di 6 luna intensivo di les semanal e cursistanan a sigui diferente materia consistiendo di un cantidad amplio di topico manera marketing, legislacion, finanzas y administracion, impuesto, recurso humano y varios otro aspecto di negoshi, e curso sigur ta amplia conocemento di e cursista. KvK kier logra via e curso pa informa y educa e (futuro) empresario pa ta miho prepara na momento di establece y maneha su negoshi. Pa e cursistanan e periodo di curso no tabata algo facil pero un periodo extenso cu a rekeri hopi dedicacion y trabou duro pa por pasa nan examen cu exito. Algun persona tin un negoshi caba y otro tin nan trabou diario pues e estudio y preparacion pa cada les den oranan liber sigur ta un sacrificio. Ta remarcabel con anima e cursistanan ta y alabes cu e curso ta brinda nan e oportunidad di cera amistad nobo via cua nan ta amplia tambe nan network comercial. E gran mayoria di e grupo a logra termina e curso cu exito y a ricibi nan certificado pa esaki. Entrega di certificado a tuma luga diahuebs, 15 di juni 2017 na KvK, sigui pa un celebracion ameno cu familiar y amistades. Entrega a ser haci pa Presidente di KvK, Sr. Ernst Mohamed kende a elogia cada cursista pa e esfuerzo y logro. Director Ehecutivo, Sra. Sonja Velthuizen, tambe a felicita e cursistanan y a bisa algun palabra di estimulo pa sigui dilanti y cu KvK lo ta semper na nan disponibilidad. Tambe a dirigi algun palabra Sr. Dave Martinus kende ta un di e docentenan di e curso y e ta encarga cu e parti di 'coaching' cu ta ser ofreci na cada cursista como parti di e pakete. E certificado cu cursistanan a ricibi despues di a gradua pa nan examen ta comparabel cu e 'middenstands-diploma' na Hulanda. E ta uno di gran balor tanto pa e persona como pa su negoshi y cu lo ser registra tambe na Camara di Comercio na momento cu e negoshi wordo inscribi. Palabranan di gratitud ta bai na tur esnan cu a coopera na realisa e curso aki, Dave Martinus, Leo Maduro, Patrick Melchiors, Bruce Harms, Ryan Maduro, Guido Picus, Bert Vermaas, Dick Rikkengaa, Herbert Diaz, Frank Snijders y e team di WTS, Maria Ridderstaat, Boy Ecury, Roberto Lejuez y Olivier de Jong. KvK ta cla pa cuminsa prepara pa e di cuatro edicion di e curso. E proceso pa esaki lo inicia dentro di poco pa cual esnan interesa por cuminsa inscribi. E siguiente periodo di curso lo ta di october 2017 pa mei 2018. KvK ta spera di por sigui brinda e apoyo y educacion necesario pa un y tur cu kier cuminsa cu su empresa por ta bon prepara pa esaki. KvK kier sigui mehora e curso y pa cu esaki ta aprecia tur sugerencia y feedback cu wordo ricibi. Tur esnan cu kier participa den e siguiente curso, of haya mas informacion por tuma contacto cu Sra. Sue-Ellen Farro-de Freitas Sousa na businessinfo@arubachamber.com of yama na 5821566 ext. 30.

