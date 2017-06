Comparti Pashentnan cu ta busca un remedi pa prome biaha na botica entrante dia 1 di juli lo ricibi un amplio splicacion tocante e funcionamento di e remedi, su efectonan secundario y uzo di dje. Esaki ta un resultado di palabracionnan entre e boticarionan y AZV cu a wordo stipula den e ultimo contract. Uzo consciente Meta di e boticario y su assistent ta pa duna bon informacion durante e suministracion di un remedi pa prome biaha ta pa yega na uzo di un remedi safe y consciente. Banda di esaki dispidi di remedi ta wordo combati. Kico un pashent por spera e prome biaha cu e bin busca un remedi nobo? E assistent di botica of e boticario ta cuminsa pa update bo file. Despues e ta check si e remedi ta safe pa bo y si e remedi nobo ta bay bon cu otro remedinan cu bo ta tumando. Tambe e ta check si e dosis ta corecto. Si ta necesario bo dokter ta wordo yama. Despues un otro assistent ta dobbel check e datonan como control extra. E ora ey bo ta haya un splicacion tocante e funcionamento di e remedi, eventual efectonan secundario y e manera con e remedi tin cu wordo uza. Si tin algo cu bo no a compronde of bo tin pregunta bo por haciele pa asina bo ta bon prepara pa uza e remedi. Si tur cos ta cla bo ta firma pa confirma cu bo a ricibi e splicacion y e boticario ta haci un ultimo control di e procedura. Periodo E prome biaha cu bo ta ricibi e remedi e ta pa un periodo di maximo 1 luna. Esaki ta pa sigura cu bo ta bay bon cu e remedi. Si no mester adaptacion na e remedi of e dosis bo por haya e remedi pa un periodo di 3 luna si ta necesario. Mustra/Kita comentarionan

Comparti