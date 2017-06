Comparti DIMAS ta ehecutando den e lunanan di mei y tambe juni di 2017 e proyecto cu ta carga e nomber di Dreamers. Kico ta e proyecto Dreamers? E proyecto Dreamers ta dirigi su mes riba esnan cu ta rekeri di un permiso di estadia pa ta na Aruba y cu por comproba cu nan tin  mas di 10 aña na Aruba estableci y  di cual minimo 5 aña siendo menor, pues cu ta aki sea for di nacemento of a yega Aruba cu 13 aña of menos;  Y si ainda e ta un menor: ta na encargo di un persona cu tin su tutela y su mesun titulo di estadia na ordo;  Y si mientrastanto a bira mayor di edad, no tin un record criminal  E rekisitonan aki ta cumulativo y e persona por probecha e Proyecto Dreamers pa haci un peticion pa haya un permiso pa tempo indefini of firma liber. Con por registra ainda? Si en caso bo ta cumpli cu e cuadro cu a defini pa e proyecto bo por promer registra pa un cita. Bo por sea pasa busca un formulario na DIMAS of bo ta baha esaki for di website di DIMAS (www.dimasaruba.aw) y bo ta sea email na (officialdimasaruba@gmail.com) of bo por pasa entrega esaki na DIMAS. DIMAS su personal lo acomoda e persona cu un cita pa entrega di e peticion. DIMAS tin dos loket special di servicio (help desk) habri di 7:30 pa 11or di dialuna pa diabierna te cu 30 di juni 2017 pa duna asistencia y sosten gratuito na esnan di e proyecto Dreamers. Mustra/Kita comentarionan

