Comparti Minister Angel Bermudez tambe a forma parti den e firmamento di protocol. E ta un tiki di e ocasion aki. Awe a conclui dos convenio entre “Gobierno y Citgo Aruba. Un ta toca e departamento di Douane, caminda cu ta palabra un procedura transparente, diligente, efectivo y eficiente pa loke ta trata ekipo y materialnan cu tin cu importa pa e proceso di rehabilitacion di e refineria. E otro combenio cu a firma den nomber di Gobierno cu “Citgo Aruba, ta loke ta trata e parti di labor, caminda cu a palabra eynan y garantisa un procedura transparente, diligente, structura y efectivo pa ora ta trata e expertonan cu tin di bin di afo temporalmente pa traha den e proyecto, hunto cu nos mes hendenan cu lo bay ta e capital humano akinan, durante e rehabilitacion di e proyecto. Den e cuadro aki tambe lo habri un agencia, un dependance di e departamento di DPL na San Nicolas, cu e edificio antes di DOOV, caminda cu den e bario mes di San Nicolas y cerca di e refineria, no solamente ehecutivonan di Citgo Aruba lo por acudi cu nan kier registra un vacatura cu nan mester un hende pe, pero tambe cu e empleadonan, nos hendenan di Aruba por registra cu nan ta interesa pa un trabao pa asina ey por haya e matching di e empleado y doño di trabao y tambe cumpli cu e parti laboral akinan. Con importante Bermudez a sigui splica cu pa nan tempo ta valido y e proceso di e proyecto di rehabilitacion lo ta un proyecto cu ta all shift, esta 24ora pa dia, 7 dia pa siman. Nan lo kier evita, cueste loque cueste, cualkier tardansa, pa motibo di burocracia, of indole cu por stroba sea e importacion di ekipo y material of di otro banda yegada di nan expertonan cu cierto momento mester wordo emplea of mester wordo aplica den e proyecto segun minister Bermudez. Mustra/Kita comentarionan

