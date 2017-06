Comparti Relaciona cu e caso sumario cu MetaCorp a entama contra Gobierno di Aruba, pa motibo di no ta otorgando nan e tereno cu ya nan a haya for di Januari 2017 den "optie", e abogado di Gobierno, mr. Celina Wever a bisa cu e compania a bay Corte mucho lihe y cu ainda Gobierno no ta cla cu nan decision. Ta na Maart e proceso a cuminsa cana mes y ya na Juni e compania kier demanda Gobierno pa tardansa of di lo ta stroba operacion di e empresa. Hunto cu e Hurista di Departamento Huridico di Gobierno, tambe tabata presente den sala di Corte, Franklin Abath, miembro di e Management Team di Directie Infrastructuur en Planning (DIP). E representante di e Departamento Huridico di Gobierno a cuminsa cu su rekisitorio dor di nenga tur e acusacionnan di MetaCorp den nan direccion. E ta lamenta cu ta crea e impresion cu dor cu e compania di cine ta cla, a entrega tur nan documentonan na Gobierno pa haya e tereno, cu e ora ey Gobierno automaticamente tambe mester ta cla y cu Gobierno lo mester duna nan e tereno mesora. "Gobierno no ta obliga na duna ningun tereno, ni tampoco si el a dunabo opcion riba dje", asina e hurista a aclaria dilanti Hues diabierna mainta. El a splica cu no ta trata di cualkier tereno, sino di un tereno comercial, den un area hotelero y cu ta parti di e saliña banda di Sasakiweg. Bisando esey, e departamentonan di Gobierno mester haya e tempo necesario pa investiga un ke otro, repasa e estudionan haci caba y pa mira si di berdad e compania ta cumpli cu tur e rekisitonan manera solicita den e "optie" entrega na nan dia 15 di januari 2017. Pa loke ta e demanda pa daño y perhuicio pa motibo di e tardansa, Gobierno a refuta e peticion ey mesora durante tratamento di e caso sumario. E representante legal di Gobierno a splica cu e interes di Gobierno ta mas grandi cu esun comercial di MetaCorp y E. De Veer Chain Theatre. Cu nan a cancela nan huur na Paseo Herencia y cu nan tin acuerdo cu iMax pa exclusividad di un cinema ultra moderno, ta nan cuenta. E hurista di Gobierno a vocifera, esey ta e "cost of doing business". El a splica Hues cu ainda DOW ta analisando e rapportnan di MER y di impacto ambiental den e area y no necesariamente DOW ta di acuerdo cu e investigacion haci pa e compania Hulandes. Na final Gobierno a pidi Corte pa declara e caso sumario entrega dor di MetaCorp como "no admisibel" pasobra nan ta mucho trempan. Hues a pospone e caso pa diamars awor dia 20 di juni pa scucha Aruba Birdlife & Conservation cu tambe a uni nan mes na e caso sumario, pa para banda di Gobierno di Aruba. Mustra/Kita comentarionan

