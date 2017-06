Comparti Algo pasa di 9:50 diabierna anochi, un señora cu ta biba den e casnan di FCCA na Jaburibari 214 a yama polis. A avisa Polis cu tres homber a caba di atrake. Mesora patruyanan di Noord y patruya Motoriza a presenta na e sitio pa asina busca rond den e vecindario. E focus tabata pa tres homber bisti cu jeans blauw. Un di nan tin un arma color nickel cu T-shirt di Adiddas y keds di Adiddas. A menasa e señora cu si e no duna placa e lo bay cu e baby den su brasa. E señora na su turno a duna e atracador un cartera cora cu 750 florin aden. Despues a baha na awa for di e sitio. Atraco team tambe a presenta na e sitio pa asina tuma tur datos for di e señora. Flex Team y e polisnan motoriza a core den vecindario pa wak si nan ta logra topa cu e tres atracadornan pero no a logra haya nan. Mustra/Kita comentarionan

