Alison, Robby y Ride a haya nan pida paraiso na MooMba Beach. “E fiesta ta eynan, cuminsando merdia,” nan a bisa cu un sonrisa grandi. “Ricci di MooMba ta the best: e ta ofrece un gran servicio, bebidanan innovativo y e ta un bailarin maraviyoso tambe.” E docente retira y part-time chef for di Texas y California, ta na Aruba pa un casamento. Nan a haya MooMba via TripAdvisor (y e concierge di Marriott Resort). Bebiendo Mojito y Piña Colada, nan a nota cu bida tin un “rosy edge” riba e isla.

E siman aki, Alison, Robby y Ride tabata tin dinner na MooMba tambe: “E tabata fantastico. E gerente general a bin un rato y a percura pa nos. E chef tambe a bin na nos mesa.”

E caranan contento riba e potret ta pertenece na Alison, Robby y Ride y Ricci di MooMba. MooMba ta situa entre Holiday Inn Resort y Marriott Surf Club.

