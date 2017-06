Comparti Diasabra, tra’i merdia, a tuma luga un accidente na altura di Marinierskazerne riba e caminda principal di Savaneta. Pa un motibo of otro, dos auto, un pick up y un Toyota Yaris a dal den otro y esaki a bira pio, mirando cu e caminda tabata muha debi na yobida. Polis di trafico a presenta na e sitio pa asina haci nan investigacion. Na prome instante tabata menciona cu lo tabata tin un hende herida pero esaki no tabata e caso. Polis a cera un pida di e caminda pa asina saca afo kico a pasa precisamente. Fuera di esey, Polis mester a hala atencion di un chauffeur cu kier a sigui core, apesar cu el a mira autonan di polis cu zwaailicht sendi y pilon riba caminda pa asina nan por a conclui nan trabao. Mustra/Kita comentarionan

