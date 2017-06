Comparti

Diabierna ultimo a cuminsa tratamento di e caso sumario cu E. De Veer Chain Theatres y MetaCorp a inicia contra Gobierno di Aruba, relaciona cu e tereno cu nan a wordo priminti pa por construi un cinema nobo. Den su reunion di dia 20 di Mei 2016, Conseho di Minister a bay di acuerdo cu e plan y na Januari 2017, despues di un aña di investigacion, analisis, preparacion y multiple reunion incluyendo DOW, Infra Team y Ministerio di Infrastructura, a otorga "Optie" na e compania, mara na un lista di condicion, cu entretanto a cumpli cu nan desde Maart 2017 caba den consulta y concordancia cu Gobierno.



Durante tratamento di e caso den Corte a splica e Magistrado cu durante e 18 lunanan cu a pasa a sinta cu tur e departamentonan di Gobierno envolvi y a garantisa cu no ta haci ningun daño na naturalesa. MetaCorp, yegando 100 aña di existencia na Aruba, semper a para pa proteccion di nos naturalesa y ta e compania Arubiano cu mas aña di existencia riba nos isla.



Na ningun caminda den e ROP ta stipula cu no por uza e tereno eynan pa construi. Loke ta bisa ta cu mester compensa pa e capacidad di retene awa cu lo bay perdi. Den e caso aki, lo percura pa compensa e capacidad di e saliña pa retene awa, no cu mesun cantidad, sino cu dobel mas capacidad, pa proteha nos flora y fauna den e saliña den vecindario y tambe amplia e capacidad di retene awa di e saliña aki.



Ta di spera cu e partidonan envolvi lo mantene nan mes na e asuntonan real y al caso. MetaCorp ta conoci como un empresa serio, responsabel y cu interes di pais na pecho, cu semper a para pa progreso, inversion y innovacion den tur area y tur industria den cual e ta opera.



E. De Veer Chain Theatres ta e compania Arubiano mas bieu na Aruba y ta e prome compania di e grupo MetaCorp, desde aña 1920 ora a cuminsa pasa cine den cura di unda awe ta Censo y Registro Civil. Poco poco e compania a sigui crece cu adkisicion di Teatro Gloria y Realto den Steenweg na Playa y despues tur rond di Aruba. Na Mei 1947 a cuminsa cu De Veer Treatre cu 750 stoel unda awe ta Renaissance Mall. Na October 1968 a lansa Drive Inn Theatre y na principio di aña 1980 a comberti De Veer Treatre den Boulevard Theatres, cu dos sala den e mesun localidad. Na aña 1995 a habri Seaport Cinemas cu 3 sala y na 1997 a inclui 3 sala adicional. Na aña 2007 a inaugura The Cinemas @ Paseo cu 6 sala.



Awor, MetaCorp ta cla pa haci un inversion di 20 miyon florin pa construi un theater di 9 sala, cu e tecnologia iMax riba Sasakiweg na Palm Beach. E theater lo bira un di esunnan di mas moderno den henter e region aki, ora e habri su portanan otro aña, cu lo ultimo den imagen digital y zonido cristalino.



Di e forma aki e compania, cu dentro di dos aña ta celebra 100 aña, ta demostra su compromiso pa sigui inverti den tecnologia moderno, pa por ofrece mas y miho calidad di cine. Ta sperando riba e permiso di construccion pa por start cu trabounan, cu ta dura 1 aña prome cu entrega e proyecto completo.

