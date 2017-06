Comparti

E Chef Ehecutivo di Hadicurari, Ronald van Hasenbroek y su team di cushina a bay all-out pa treat nan huespednan na un fantastico evento diasabra ultimo, dia 17 di Juni. Un 6-course extravaganza cu wine pairing tabata riba e menu. E anochi tabata mas special ainda cu presencia di e artista local autodidactico, Elvis Tromp, kende a traha un plato colorido di Hadicurari pa e huespednan por hiba cas. E tayo bunita aki a wordo traha na Italia. Pronto un di dos tayo di e Taste of Art series lo wordo introduci na Tango Argentinian Grill.

Yama “Taste of Art”, e evento caritativo aki a cuminsa cu Thai razor clam, gepaar cu un glas di e mescla fructuoso Pine Ridge Chenin Blanc/Viognier for di California; smoked king mackerel tabata e prome appetizer. E pisca a wordo trata na e delicioso Deloach Pinot Noir for di California y e paar di smoked fish y e biña light Pinot Noir, a demostra di ta un di e hitnan grandi di e anochi. Tur hende a elogia esaki.

Chef Ronald a keda cu pisca y a sirbi un tremendo bouillabaisse, prome cu e di dos appetizer, pigeon breast y a fit’e cu un glas di Ogier Côtes du Rhône. E plato principal tabata lamb y asparagus, cu a smelt den e boca, empareha cu un fantastico blend di Josh Legacy Red. E grand dessert, a wirdi sirbi cu un intrigante dr. Loosen Riesling for di e region di Mosel, tabata asina tremendo y asina bon. E combinacion di smaak y structura tabata iresistibel: chuculati, raspberry, lamunchi, crunchy cookie, cheese cake, velvety cream y coconut powder. Despues Chef Ronald y su team graciosamente a acepta e aplausonan bon merece na final di un anochi exitoso, e huespednan a cuminsa prepara pa bay. Nan a wordo presenta cu un tayo unico di Elvis Tromp, ilustrando e cas di e piscadonan di Aruba. E tayo aki awo tambe ta na benda, exclusivamente pa huespednan di Hadicurari.

Parti di e ganashi di e Taste of Art charity dinner lo bay pa SABA, e fundaicon pa casnan di anciano di Aruba. Patrocinadornan di e evento tabata Pepia-Est y Aruba Wine and Dine (AWD).

