Pa Loura y Jay (50), Sara (18) y Katie (23) esaki tabata na prome biahe pa Aruba. Ora cu nan tabata canando rond, nan a descubri the Sopranos Piano Bar, un di e establecimentonan strea di Arawak Garden. Mientras cu e cuaternan aki tabata disfruta di un bebida, nan tabata scucha e pianista, kende tabata toca cancionnan a peticion, pero tambe por desplega un tremendo instrumental. Loura, Jay, Sara y Katie, kendenan ta di Boston, Massachussetts, a keda hopi impresiona cu Sopranos y su servicio: “Nan ta asina cordial akinan. Nos a disfruta masha hopi di dje,” nan a bisa.

Sopranos ta forma parti di e famia di Aruba Wine and Dine, di cual Arawak Garden ta brinda. Bon restaurant, kiosco y musica en bibo, ta haci cu The Garden ta un destinacion top ora di busca un luga pa tin dinner y pasa pret. Sopranos ta hopi huesped ta e miho after-dinner stop.

