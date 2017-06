Comparti N.V. Elmar ta keda explora formulanan pa sigui innova. Cu esey den mente, lo bay lansa nan producto nobo, “SmartUp”. E producto aki ta un servicio di prepago cu ta uza “Smart Meters” cu ta forma parti di e “Smartgrid” di nos compania nacional di distribucion di coriente. Elmar ta haci uzo di e tecnologia “wireless” pa comunica cu nan y tambe cu varios otro sistema. E producto aki ta den cuadro di e plan strategico di Elmar, pa duna clientenan e posibilidad di haya acceso na informacion di su servicio pregago 24/7 haciendo uzo di un portal y ricibiendo mensahe di SMS y e-mail. Di e forma aki Elmar ta brinda su clientenan un miho servicio. E meter prepago no ta algo nobo pa clientenan di Elmar, mirando cu a introduci esaki na final di aña 2013. Cu introduccion di e producto SmartUp, e cliente lo tin acceso ‘real-time’ na tur su informacion y por maneha esaki for di su cas mes. E departamentonan di ICT, Customer Service y e departamento tecnico di Elmar ta trahando hunto riba e proyecto di SmartUp, cu entretanto ya ta den su fase final. Den e proximo simannan Elmar lo suministra mas informacion di e producto nobo SmartUp, con e lo traha y tur e beneficionan pa clientenan y con por aplica pa e producto aki. ELMAR a celebra 66 aña di existencia na november ultimo y ta conta cu un total di 165 empleado den servicio directo di e compania. Siendo nos compania nacional distribuido di coriente, ELMAR ta inverti alrededor di 20 miyon florin tur aña den mantencion y actualisacion di su red di electricidad. Cu lansamento di servicio y productonan nobo, ta demostra cu no ta dedica atencion solamente na aspectonan tecnico y di infrastructura, sino tambe na e nivel di servicio eficiente y moderno cu ta brinda clientenan diariamente. Mustra/Kita comentarionan

Comparti