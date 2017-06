Comparti

Diasabra 17 di Juni Aruba Bank hunto cu The Man Cave Barbershop tabata den Caya Betico Croes cu e Pop – Up Barbershop. Desde trempan tatanan tabata wardando pa asina nan por a haya un “haircut” nobo of e estilo cu nan tabata desea. Manera mamanan a ricibi un trato special, e tatanan tambe a ricibi e trato special aki di Aruba Bank. Tatanan a pasa un momento agradabel, mientras cu mama y yiunan tabata cana den Caya Betico Croes y buscando e miho regalo pa papinan. Tatanan tabata contento di e oportunidad ricibi y di cual 65 tata a haya nan “haircut” gratis.

Tatanan a cuminsa haya nan "haircut" desde 12:00 di merdia te cu 5:00 PM. Aruba Bank ta contento di mira e cantidad di tata cu a presenta na e Pop – Up Barbershop y a desea cada tata un feliz dia di tata.

