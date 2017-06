Comparti

Directie Volksgezondheid a celebra 100 aña di existencia diabierna, cuminsando mainta trempan cu un santo sacrificio di misa na Dakota. Empleadonan y ex empleadonan a yega hunto na Misa Fatima pa gradici pa e 100 añanan di existencia. Minister di Salud Publico, Cuido di Nos Grandinan y Deporte, Dr. Carlos “Alex” Schwengle y Director di DVG, Drs. Jerry Staring tabata presente den misa pa gradici e empleadonan pa nan dedicacion durante tur e añanan aki den salubridad.



Minister Dr. Schwengle a gradici tur empleado y a bisa cu nan ta haciendo un trabou no solamente pa haya un salario, pero un trabou cu tin di haber cu cuido pe comunidad di Aruba en general. Pa haci e trabou aki e mester bin di curason y boluntad propio, Minister Schwengle a recorda tur hende. Jerry Staring a encurasha tur empleado pa sigui haci nan trabou bon. Na final di e misa, empleadonan di DVG a pone placa hunto y a haci un donacion na pastoor di Misa Fatima. E celebracion a continua na DVG, unda cu e empleadonan a reuni pa pasa un rato agradabel.



Na final di aña 1917 a firma e documento di “verordening openbare gezondheidsdienst” y a haci esaki na Corsou. E ordenansa aki tabata trabou di Dr. Waterman, kende a oficialisa Salud Publico aki na Aruba. “Masha Pabien na tur colega, ex coleganan, tur hende cu a contribui na salud publico na Aruba”, Jerry Staring a expresa.



Prome Minister Mike Eman tambe tabata presente na e celebracion di 100 aña di existencia di DVG y a elogia tur hende cu ta traha na DVG. “Awe un palabra di gratitud cu boso ta desplega tur dia. Salud ta un di e esencia di nos bida cu hopi bes nos ta tuma como algo normal te momento cu nos tin kebrante di salud”, Prome Minister Eman a remarca.



Den un ambiente ameno tur presente a disfruta diabierna mainta di e celebracion di 100 aña di existencia di DVG. Empleadonan tabata contento di mira cu nan a yega 100 aña di existencia. Tur hunto a celebra e dia den union y hopi colegialidad. Mustra/Kita comentarionan

Comparti