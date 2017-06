Comparti

Arubaanse Voetbal Bond (AVB) ta realisando proyectonan pa mehora futbol na Aruba y un di nan tin di haber cu mehoracion di e facilidadnan pa hunga futbol, pa promove mas uzo, hasta despues cu solo baha. Hopi club tin nan mesun veld, pero e bombionan pa e mastnan di luz ta caro. Sport Vereniging Sport Boys a haya 4 bombio regalo for di AVB, hunto cu nan instalacion.



Presidente di AVB, Ing. Richard Dijkhoff, a entrega e bombionan na e Vice Presidente di SV Sport Boys, Soraida Boekhoudt, kende tabata contento cu awo e veld ta miho ilumina. Den e ultimo simannan aki, AVB ta entregando bombio na clubnan pa yuda nan. Ta haci esaki cu e sosten di e federacion regional CONCACAF, bou unda Aruba ta resorta.



SV Sport Boys tin hopi aña di existencia y hopi biaha ta haci uzo di e club pa diferente division. Na diferente ocasion AVB a haci uzo di e veld pa organisa cierto weganan di e campeonato y debi na esaki e federacion ta duna sosten na Sport Boys pa asina aki nan tin iluminacion completo cu trainingnan por tuma luga den bon forma.



E tipo di bombio cu AVB ta regalando e clubnan ta esunnan cu ta special pe tipo di mast di luz cu tin aki na Aruba. E bombionan aki ta di 200 M-Lux y nan ta tipo di bombio cu no por mishi nan cu man, pa motibo cu na momento cu haci esey e bombio ta daña completamente. "E bombionan aki ta costa basta placa. Danki na e bon relacion cu nos tin cu CONCACAF, nan ta pone na nos disposicion y di nos banda nos ta ofrece na e clubnan", asina Richard Dijkhoff a duna di conoce cu un sonrisa di orguyo riba su cara. AVB a pasa na diferente club miembro y nan tin riba plan pa pasa na algun club mas ainda.



S.V. Sport Boys a gradici AVB y CONCACAF pe proyecto aki. "Mi sa cu nos no por haya tur, pero cu nos a haya 4 bombio ta hopi bon", asina Soraida Boekhoudt a expresa cu gratitud. Cu e bombionan aki ta yuda e muchanan cu ta haci uzo di e veld. Ta huur e veld tin biaha pa weganan di AVB mes y anochi pa tin un miho bista, e luznan ta hopi importante pa Sport Boys. Mustra/Kita comentarionan

