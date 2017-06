Comparti Diabierna a celebra 100 aña di existencia di salubridad publico na Aruba. Minister di Salud Publico, Cuido di Nos Grandinan y Deporte, Dr. Carlos “Alex” Schwengle tambe a celebra e dia cu e personal di Directie Volksgezondheid y tabata contento di a siña mas di e historia con salud publico a inicia. Minister Dr. Schwengle a gradici empleadonan pa nan bon trabou y tambe a gradici e Director di DVG pa haci e celebracion pe empleadonan. Pa loke ta trata higiena den centro nan di cuido e aspecto aki ta keda un prioridad. E salanan di operacion mester uno nobo y a haci un esfuerso grandi, pero a dicidi di uza e protocol di higiena mas estrecho y esey so a baha infeccion 20 pa 30 porciento. No a agrega un antibiotica nobo, pero keda pone enfasis riba prevencion di enfermedadnan contagioso ta keda un tarea importante pa Salubridad Publico, Minister Schwengle a duna di conoce.



Awo e enfoke ta moviendo y e prevencion di enfermedadnan cronico ta hopi importante, pasobra tin un epidemia grandi y Aruba no ta e unico den esey. Aruba ta parti di comunidad internacional y internacionalmente tur pais tin problema cu enfermedadnan cronico, esta diabetes, hipertension, etc.



“Nos ta haciendo bon trabou y mi ta hopi orguyoso di boso tur. Boso tur ta aportando un grano no solamente na prevencion di enfermedadnan contagioso, pero tambe enfermedadnan cronico”, Minister Schwengle a expresa. Minister Schwengle tabatin un idea di e trabounan di e empleadonan di DVG, pero su aprecio pa nan trabou a crece hopi mas den e ultimo 4 aña.



Sin e empleadonan di DVG hopi cos no por haci aki na Aruba, pasobra tur hende ta enfoca pa bay biaha y bay cerca e ciruhano cu a haci operacion agudo y a salba un bida. Si e empleadonan di departamento di salubridad no t’ey, e ciruhano no ta logra haci su trabou pasobra mester traha como un team. Tur mester traha hunto cu un meta pa asina tene e salubridad bon pa Aruba.



Minister Schwengle hunto cu Prome Minister Mike Eman a planta mata di sorsaca y a haci esaki pa stimula comunidad di Aruba pa haci mescos. "Si cada cas planta 4 mata di fruta, lo bay tin hopi mas salud pa nos tur", Minister Schwengle a duna di conoce. E fruta di sorsaca no ta solamente bon pa salud, bon pa digestion, pero ta haci uzo di e foyonan pa baha presion. Tin bukinan di medicina natural, pero ciencia lo mester bay haci investigacion pa haya sa e berdad di kico ta e balor di matanan di fruta y otro matanan di Aruba cu ta uza den salubridad.

