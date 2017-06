Comparti Atraco Team no a bacila pa pone man rapidamente riba un atracador peligroso. Esaki a sosode den menos cu 24 ora despues di e atraco cometi. A kita libertad di otro criminal. Esaki ta danki tambe na e comunidad cu a usa e tipline di Polis na 11141. E homber Eric de Cuba ya caba a cay sera mas biaha. Hasta pa atraco arma el a yega di cay sera. Ta un sospechoso cu no sa copera cu autoridad durante interogacion. Despues di comete atraco Atraco Team a analiza e video di seguridad den e negoshi. Eynan a cuminsa reconoce e prome atracador como Eric de Cuba. Ora e video aki a bay den publicidad a haya yamada na tipline di Polis 11141 tambe. E sospechoso a keda deteni banda di Certified Super Center. Ora a haci detencion e sospechoso no a haya chens di haci masha cos. El a copera cu autoridad pa su mesun bon. Recherche di AtracoTeam dimes tabata bon prepara pa cualkier situacion cu por a presenta. Pueblo a reacciona cu basta felicitacion cu e detencion di e atracador aki. E otro atracador un ora pa otro tambe lo keda deteni. Mustra/Kita comentarionan

