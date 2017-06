Comparti Auto a backfire mescos cu ta tiro a zona



BRAZIL - Diahuebs, pa mas of menos - 5íor y 4 di marduga, Central a dirigi patruya na Brazil , na altura di Brazil Rum Shop, caminda cu a scucha tres tiro. Eynan polis a deduci cu nan a scucha algo manera un tiro tambe. Durante control, nan a bin topa cu e homber R., alias Zario. El a declara cu ora cu e bay start su pick up blauw, esaki a backfire. Patruya a ripara berdad cu e hood di e pick up blauw di marca Chevrolet S10, tabata habri. E datonan di e auto a wordo manda pa central pa control, cual a bin resulta di ta corecto.











Menasa di morto na Catiri



CATIRI - Diahuebs, pa mas of menos 1íor y 40 di merdia, polis a haya un melding via central riba un incidente na un adres na Catiri, cu lo ta trata aki di un caso di menasa. Polis a bay na Catiri y a bin topa cu e homber O. kende a declara cu e tabata cu su auto, Mitsubishi Galant, riba tereno di e cas na Catiri. El a bin busca placa cerca sobrina di su casa. E casa di e sobrina, yama EAVD, bibando tambe na dicho adres, tabata bando auto. Dado momento un taxi color di oro, marca Toyota Corolla, a yega para den e cura di cas. EAVD a drenta den e taxi y a reverse y a dal contra di e Mitsubishi galant. Segun O. EAVD no tabata kier e Mitsubishi Galant riba e tereno. E yiu homber di di O tabata sinta patras den e auto, di manera cu O. a rabia y di biaha a bay confronta e homber.

Ora cu O. a bay atende cu e homber, esaki a menase cu e lo coy un arma di candela y tire mata. E ora O. a dicidi di yama polis di biaha. Polis a puntra O si e kier duna keho di menasa contra e homber EAVD y el a confirma esaki. EAVD a wordo aresta como sospechoso di menasa y a wordo presenta dilanti iscal auxiliar, kende a laga ceríe pendiente mas investigacion na warda di polis na Shaba. Un proces verbaal lo wordo traha pa esaki.









Muhe a morde pida horea di otro den pelea



MONSERAT - Pa mas of menos 1íor y 55 di merdia, comandante na warda a bay na un adres na Monserat, caminda cu posiblemente e conocido di Polis Cabes di Clabo, BF, posiblemente lo mester a tira un cacho mata. Den cuadro di esaki, polis a bay na e sitio. Eynan polis no a mira nada en particular. Polis a scucha si cu e habitantenan di e cas tabata grita y tabata punta dede riba otro. Parti pariba polis a mira Cabes di Clabo cu su amiga VZW para. Yegando cerca di e personanan na Monserat tabata mustra cu ta trata di un pelea, entre dos muhe. Entre JAED y ZVW. Por a mira cu e tshirt di JAED na man robes tabata na sanger y cu e tabata falta un pida horea. E horea aparentemente a wordo mordi pa VZW, durante e forsegeo. Door di esey, ambos muhe a wordo deteni y hiba warda pa mas investigacion.



Homber a drenta den Morocho Minimarket horta whiskey y core bay



ORANJESTAD - Diahuebs, pa mas fo menos 9íor y 46 di anochi, Central a manda patruya na Morocho Minimarket den Hendrikstraat pa un caso di ladronicia. Eynan a papia cu e homber YWN, kende a declara cu un homber a cana drenta su tienda y a coy un botter di whiskey (Black Label Johnny Walker) y a core sali for di e tienda. Tambe el a declara cu e, hunto cu su yiu homber, a persigui e homber te cu Panaderia Moderna, pero no por a gara e homber. E tabata color cla cu cabey preto largo. E tabata tin un jeans blauw bisti y un camisa preto. Tambe e tabata tin un pechi cora bisti. Keho a wordo tuma y Central a wordo poni na altura.









Homber ta balia dilanti turista y ta haya placa pa esey



ORANJESTAD - Diahuebs, pa mas of menos 10íor y 25 di anochi, Comandante na warda a manda patruya na altura di Royal Plaza, pa un homber cu tabata tin tshirt blanco bisti un carson blauw, cu ta bula dilanti di e autonan. Na altura di Weststraat den The Old Fishermen, a topa cu e homber RLF, cu e mesun descripcion. A papi cu níe y a conta cu e tabata balia pa turistanan. Pa esey e lo ta haya placa. RLF a wordo pidi pa no haci esaki mas y a wordo cori for di e sitio. Comandante na warda a wordo poni na altura.









Geerman ta bolbe haci fastioso na Mabon



MABON - Diahuebs, pa mas of menos 6íor y 20 di atardi, for di warda a manda patruya den Caya Tapushi caminda cu e conocido CGeerman un biaha mas ta haci fastioso. Eynan ningun hende a sali bin pafo. BisiÒanan na banda a declara cu Geerman ta cana rond di e cas. Un rato prome e tabata cu un handbag preto y a cana bay. Segun e bisiÒa, e tata di di Geerman no kieríe den cas, y cu el a kibra algun cos den cas. Patruya a bay controla den vecindario y a topa cu Geerman riba e plenchi di Caya Magansina. E tabata drumi. Parce cu e dia anterior patruya a hibíe ospital caminda el a haya un hangua. Polis mes a tuma contacto cu slachtofferhulp. Nan a declara cu nan ta bezig pa pone Geerman den rehab, pero cu no tin luga habri. Comandante na warda y central a wordo poni na altura.









Hendenan ta drenta bari di sushi y ta coy producto venci pa bende



WEG SERO PRETO - Diahuebs, pa mas of menos 4íor y 45 di atardi, comandante na warda a dirigi patruya na un supermercado pa un pelea. Eynan no tabata tin esey. E gerente a declara cu e tin molester di hende cu ta drenta den e baki di sushi y ta coy e productonan cu a benta afo pa nan bendenan otro caminda. E productonan tin logo di dicho supermercado riba dje y door di esey nan ta haya keho riba productonan cu ta expira. E comandante na warda a wordo poni na altura. Esaki tin atencion di polis. Mustra/Kita comentarionan

