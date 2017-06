Comparti Despues di algun dia di trankilidad, den fin di siman a planea un accion pa dialuna mainta dilanti Bestuurskantoor. Trahadonan, encurasha posiblemente pa sindicato y partidonan di oposicion ta protesta contra decision di Gobierno relaciona cu maneho di dump.



Fuentenan den Gobierno a sigura cu no tin un conflicto laboral pa e trahadonan di Serlimar. A hasta firma un acuerdo cu e sindicato, den cual Gobierno ta subraya e hecho cu nan trabou ta garantisa, sea cual sea e decision Gobierno tuma pa cu e rumbo pa maneha desperdicio riba nos pais.



Di otro banda, bisiñanan ta masha disgusta pa e hecho cu constantemente biento ta bira y holor stinki y peligroso di huma ta bay den nan casnan. Tin hende ta hasta bisa di ta bira malo pa motibo di e situacion aki. Ta pesey ta pidi Gobierno, na mas di un ocasion, pa cera e dump y busca un otro solucion con pa deshaci di desperdicio.



Den siman pasa atrobe, sea ta pa malo of no, den oranan di anochi a cende un candela riba dump, cu tur consecuencia cu esey por tin pa e bario. Na e ocasion ey Minister di Medio Ambiente, Ing. Mike de Meza a presenta na e sitio y a anuncia mesora cu lo cera dump den algun siman!



Ta parce cu e trahadonan di otro banda no ta para banda di un solucion, pasobra no obstante cu e interes di e bario ta pisa mas y cu nan no tin peliger di perde trabou, toch ta busca tur forma pa pone Gobierno bou presion riba e asunto aki. Un fuente cerca di Gobierno a vocifera cu no lo considera esaki un welga normal, sino un "wild strike" pa cual por spera accion disciplinario pa esunnan cu purba stroba operacion di Serlimar.



Te ainda ningun sindicato, ni organisacion politico a asumi responsabilidad pa e accion cu ta planeando pero entre trahadonan di Serlimar mes a menciona cu e lidernan di e accion ta den contacto masha estrecho cu algun politico di diferente partido, pero tur den oposicion. Mustra/Kita comentarionan

Comparti