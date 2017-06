Comparti Diadomingo anochi, Servicio Meteorologico a emiti un boletin di tempo, den cual ta alerta pa un situacion inusual di tempo den nos region. Tin un disturbio zuidwest di Trinidad , cu entretanto ta miho organisa cu ta moviendo direccion west cu un velocidad di 37 km pa ora. Ta spera cu e yega banda di nos islanan dialuna anochi of diamars den dia.



Di acuerdo cu e pronostico, por spera cu e sistema lo sigui haya forsa y cu pa ora e yega banda di Aruba e lo ta un "Tropical Storm", cu lo bin cu awasero compaña pa strena y lamper.



Di acuerdo cu e pronostico, si e situacion di tempo aki keda riba e rumbo y gana mas forsa, cu por spera cu diamars anochi pa diaranson mainta e lo pasa riba Aruba como un horcan zwak of un tormenta tropical fuerte. Di otro banda, indicacionnan ta mustra cu e situacion di tempo lo por perde forsa prome cu alcansa Aruba. Te awo no ta mucho preocupa cu biento duro, sino mas bien awasero y poco mal tempo hunto cune.



Entretanto Gobierno di Aruba a yama un conferencia di prensa dialuna mainta den cual lo suministra mas informacion na comunidad. Mustra/Kita comentarionan

